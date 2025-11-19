Подорожание продуктов в Днепре ощутимо влияет на бюджет жителей, а стабилизацию стоимости в ближайшее время ждать не стоит.

Подорожание продуктов в Днепре задело гречку, молочные изделия и овощи, сообщает Politeka.

Портал Минфин сообщает, что средние цены на основные товары продолжают расти, а потребители уже заметили значительные изменения в стоимости.

Больше всего подорожала гречка. Сегодня килограмм крупы стоит в среднем 41,97 грн. Самые дешевые свертки предлагают в супермаркете Auchan за 34,90 гривны, а самые дорогие — в Megamarket за 54,80. По сравнению с октябрем средняя цена выросла примерно на одну гривну.

Молочные изделия также поднялись в цене. Сливки «Простонаше» 10% объемом 200 мл сейчас стоят 38,13 грн в среднем, тогда как в прошлом месяце средняя стоимость была 36,14. В Metro и Novus продукт продают за 37,99, в Megamarket – за 38,40.

Среди овощей наиболее ощутимое подорожание наблюдается у огурцов. Средняя цена килограмма составляет 121,05 грн, что на 27,56 больше, чем месяц назад. Самые дешевые огурцы у Metro стоят 83,10 гривны, самые дорогие – у Novus по 159 гривен. Колебания цен были внушительными: от 93,49 до 144,45.

По оценке экспертов, основными причинами удорожания остаются сезонные факторы и изменения в логистических расходах. Потребителям советуют сравнивать цены в разных сетях и планировать покупки заранее.

Кроме того, в Днепропетровской области также сообщали о дефиците продуктов. Внутренние цены на свинину растут из-за сокращения поголовья свиней. Эксперты AgroWeek отмечают, что этот тренд стал следствием недостатка животных в частном секторе и ограниченного предложения на рынке.

