У местных жителей есть занты о введении графика отключения газа с 20 по 21 ноября в Житомирской области.

График отключения газа с 20 по 21 ноября в Житомирской области будет введен из-за технических работ, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте местного филиала ООО "Газорораздельные сети Украины", график отключения газа с 20 по 21 ноября в Житомирской области коснется нескольких общин.

Прежде всего, неудобства испытают жители села Варваровка. Здесь специалисты проведут регламентные работы, поэтому газоснабжение 20.11.2025 будет прекращено по следующим адресам: Леси Украинки 48, 52, 54, 57, 59, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 73, 78, 8 87, 88, 90, 91.

Предупреждение касается всех указанных домов, поэтому жителям советуют заранее подготовиться к временным неудобствам и перекрыть внутренние краны перед началом работ.

В Коростене техническое обслуживание системы подачи голубого топлива планируется провести в тот же день, 20.11.2025. Здесь временно не будет поставок на улице Сосновского, 11 и в переулке Шевченко, 9.

Похожая ситуация ожидается в селе Игнатполь. Здесь работы растянутся на два дня. График отключения газа с 20 по 21 ноября в Житомирской области здесь коснется таких адресов: 20.11.2025 - Вокзальная 2, 4, а 21.11.2025 - Вокзальная 8.

Такое деление позволяет снизить нагрузку на жителей, поскольку отключения не происходят одновременно на всей улице.

Еще один населенный пункт, где будут действовать ограничения, это Овруч. Здесь временная остановка подачи голубого топлива также запланирована на период с 20.11.2025 по 21.11.2025. Под работу попадает дом 5\1 на улице Николая Ващука.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Новый график движения поездов из Киева: Укрзализныця предупредила об изменениях и объявила расписание.

Также Politeka сообщала, Новый график движения транспорта в Днепре: пассажирам назвали даты важных изменений.