График отключения света в Полтавской области на 20 ноября обнародовали энергетики, сообщив о значительном перечне населенных пунктов Чернухинского общества, где в течение суток будут продолжаться плановые работы, передает Politeka.

Опубликована эта информация на официальном сайте .

Обесточивание запланировано через модернизацию сетей, техническое обслуживание и расчистку трасс линий.

Специалисты АО «Полтаваоблэнерго» указывают, что перерывы возможны в Хейловщине, Грушковке, Каравайе, Лутайке, Полевом, Саевке, Сербиновке, Слободо-Петровке, Вороньках, Загребелле, Лесной Слободке, Мелехах, Позниках, Позниках, Позняках. Работы стартуют в 08:00 и в зависимости от объекта продлятся до 16:30 или 17:00.

В Хейловщине под обесточивание попадут улицы Гагарина, Казацкая, Новая, Синецкая и Галушки. В Грушковке обесточивание коснется Заяровской, Леси Украинки, Алексея Припутной и Победы. В Каравай перерывы ожидаются на Калиновой, Косинской, Леванной, Садовой, Шевченко и близлежащих переулках.

Лутайка останется без электропитания на Вишневой, Мире, Набережной, Свободе, Сергее Сороке и Школьной. В Полевом обесточении коснутся Половой. В Саевке - Вячеслава Лысенко, Левадской и Набережной. Сербиновка будет иметь перерывы на Вишневой, Вячеслава Фальковского, Казацкой, Садовой, Свободы и смежных участках.

В Слободо-Петровке обесточивание охватят Руслана Мороза и Мира. В Вороньках временно обесточат Бригадную, Буденную, Защитников Родины, Кооперативную, Лесную, Очакова, Победы, Перелета, Садовую, Сичкаря, Соборную, Туряновскую и Центральную.

Загребелье останется без электроснабжения на Надречанском, Победе и Солончанском переулке. В Лесной Слободке отключения запланированы на Кольцевой, Подгорской и Хуторской. Мелехи будут находиться без питания на Охрименко, Сичкаря, Солончанской, Сухоноса, Хрестулице, Многое и Хуторке. В Поздниках обесточат Шевченко, в Постав-Муке — Будовскую, Молодежную, Плавковскую, Подгорскую, Садовую, Хуторскую и Шевченко. Сухоносовка будет иметь перерывы на Горянской, Новоселовской, Соляниковской и Центральной.

Энергетики отмечают, что график отключения света в Полтавской области на 20 ноября может корректироваться в случае изменения производственных условий. Заранее заряженные устройства, запас воды и отключение чувствительной техники помогут жителям более комфортно пережить временные неудобства.

