Дефицит продуктов в Винницкой области чревато существенным ростом цен на ржаной хлеб из-за будущего прекращения внутреннего выращивания ржи в Украине, сообщает Politeka.

По прогнозам, в 2025-2026 годах стоимость хлеба может достичь рекордных 40-50 гривен за буханку из-за необходимости закупки дорогостоящего импортного сырья, отметил директор Союза «Мукомолы Украины» Родион Рыбчинский.

Сейчас ситуация считается критической, ведь часть муки, используемой хлебопекарями, импортируется из Польши и стран Балтии. Основная причина дефицита — нежелание украинских аграриев выращивать рожь из-за ее более низкой урожайности по сравнению с пшеницей: около 40 центнеров с гектара против 60. Для фермеров это означает уменьшение прибыли, поэтому они выбирают более выгодные культуры.

Важную роль в проблеме сыграла Беларусь, ранее поставлявшая значительную часть импорта в Украину. В настоящее время поставки из этой страны практически прекратились, а собственное производство не удовлетворяет даже минимальные потребности.

Дефицит продуктов в Винницкой области привел почти к двукратному подорожанию ржи: если в 2024 году тонна стоила 6–7 тысяч гривен, то в мае 2025-го — 12–14 тысяч. Аналогичное увеличение произошло и в цене на ржаную муку — с 10 тысяч в 2024 году до 18–20 тысяч гривен в 2025 году.

Эти обстоятельства приведут к существенному удорожанию ржаного хлеба, а часть производителей может вообще прекратить его выпекание из-за экономической невыгодности. Импортная мука значительно дороже, а доступность украинского уменьшается.

Однако эксперт видит шансы на положительные изменения: высокие цены могут стимулировать аграриев вернуться к культивации ржи. В сезоне 2026/2027 ожидается увеличение посевных площадей, что будет способствовать стабилизации рынка. В то же время 2025-2026 годы станут периодом адаптации и испытаний.

Источник: interfax

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.

Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.