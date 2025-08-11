Дефіцит продуктів у Львівській області загрожує критичним зростанням цін на житній хліб через майбутню відсутність внутрішнього виробництва жита в Україні, повідомляє Politeka.

За прогнозами, в 2025–2026 роках ціна на хліб може досягти рекордних 40–50 гривень за буханець через необхідність закупівлі дорогої імпортної сировини, повідомив директор Спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський.

Ситуація вже вважається критичною, адже частина борошна, що використовується хлібопекарями, сьогодні імпортується з Польщі та країн Балтії. Основна причина дефіциту — небажання вітчизняних аграріїв вирощувати жито через його нижчу врожайність порівняно з пшеницею: близько 40 центнерів з гектара проти 60. Для фермерів це означає менший прибуток, тому вибір падає на більш вигідні культури.

Важливу роль у проблемі зіграла Білорусь, яка раніше забезпечувала значну частину імпорту в Україну. Наразі поставки з цієї країни практично припинилися, і власне виробництво не покриває навіть базові потреби.

Дефіцит продуктів у Львівській області спричинив збільшення вартості жита, яка зросла майже удвічі: якщо у 2024 році тонна коштувала 6-7 тисяч гривень, то у травні 2025-го — вже 12-14 тисяч. Аналогічне зростання спостерігається і в ціні на житнє борошно — з 10 тисяч у 2024 році до 18-20 тисяч гривень у 2025-му.

Ці зміни призведуть до значного подорожчання житнього хліба, а деякі виробники можуть взагалі припинити його випікання через економічну нерентабельність. Імпортне борошно є значно дорожчим, а доступність українського зменшується.

Попри це, експерт бачить можливість для позитивних змін: високі ціни можуть стимулювати аграріїв повернутися до вирощування жита. У сезоні 2026/2027 очікується збільшення посівних площ, що сприятиме стабілізації ринку. Однак період 2025–2026 років стане часом адаптації та випробувань.

Джерело: interfax

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.