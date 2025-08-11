Дефицит продуктов во Львовской области грозит критическим ростом цен на ржаной хлеб из-за будущего отсутствия внутреннего производства ржи в Украине, сообщает Politeka.

По прогнозам, в 2025-2026 годах цена на хлеб может достичь рекордных 40-50 гривен за буханку из-за необходимости закупки дорогостоящего импортного сырья, сообщил директор Союза "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский.

Ситуация уже считается критической, ведь часть муки, используемой хлебопекарями, сегодня импортируется из Польши и стран Балтии. Основная причина дефицита — нежелание отечественных аграриев выращивать рожь из-за ее более низкой урожайности по сравнению с пшеницей: около 40 центнеров с гектара против 60. Для фермеров это означает меньшую прибыль, поэтому выбор падает на более выгодные культуры.

Важную роль в проблеме сыграла Беларусь, ранее обеспечивавшая значительную часть импорта в Украину. Поставки из этой страны практически прекратились, и собственно производство не покрывает даже базовые потребности.

Дефицит продуктов во Львовской области привел к увеличению стоимости ржи, которая выросла почти вдвое: если в 2024 году тонна стоила 6-7 тысяч гривен, то в мае 2025-го — уже 12-14 тысяч. Аналогичный рост наблюдается и в цене на ржаную муку - с 10 тысяч в 2024 году до 18-20 тысяч гривен в 2025-м.

Эти изменения приведут к значительному удорожанию ржаного хлеба, а некоторые производители могут вообще прекратить его выпекание из-за экономической нерентабельности. Импортная мука значительно дороже, а доступность украинского уменьшается.

Несмотря на это, эксперт видит возможность позитивных изменений: высокие цены могут стимулировать аграриев вернуться к выращиванию ржи. В сезоне 2026/2027 ожидается увеличение посевных площадей, что будет способствовать стабилизации рынка. Однако период 2025-2026 годов станет временем адаптации и испытаний.

