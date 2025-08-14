Детальнішу інформацію щодо роботи для пенсіонерів у Дніпрі можна отримати за контактами, вказаними в оголошеннях.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі пропонується у кількох компаніях міста, повідомляє Politeka.

Інформацію про актуальні вакансії надає сайт work.ua.

Way Up Drive шукає водіїв таксі на авто компанії для роботи через сервіси Uklon та Bolt. Заробітна плата складає 32 000–42 000 грн, % від каси. Тут пропонують індивідуальний графік, щоденні виплати та автомобілі в ідеальному технічному стані.

Перевага у замовленнях для водіїв Way Up Drive складає 40%. Вимоги: стаж водіння від 9 місяців, охайність, ввічливість, відповідальність та бажання розвиватися. Повна або неповна зайнятість, компанія готова прийняти студентів, людей з інвалідністю та пенсіонерів.

Інтерпайп запрошує працівників на виробництво. Пропозиція доступна для кандидатів без досвіду, передбачає навчання всьому необхідному. Зарплата 20 000–35 000 грн із гарантованими виплатами двічі на місяць.

Додаткові переваги: дотації на харчування, безкоштовна доставка корпоративним транспортом, медичне страхування, можливість отримати вищу металургійну освіту за рахунок компанії та професійний розвиток. Гнучкий графік дозволяє працювати студентам. Також приймають людей з інвалідністю та осіб пенсійного віку.

Мережа фітнес-центрів Fit4You запрошує прибиральницю на зарплату 10 000 грн (50 грн/год + премія). Графік: пн-пт 12:00–20:00. Обов’язки включають прибирання приміщень згідно з нормами чистоти. Вимоги: охайність, ввічливість, порядність, пунктуальність та відсутність шкідливих звичок. Готові взяти на роботу пенсіонера.

В усіх випадках пропонуються стабільні умови праці, дружній колектив та можливість розвитку. Детальнішу інформацію щодо роботи для пенсіонерів у Дніпрі можна отримати за контактами, вказаними в оголошеннях.

