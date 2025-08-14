Более подробную информацию о работе для пенсионеров в Днепре можно получить по контактам, указанным в объявлениях.

Работа для пенсионеров в Днепре предлагается в ряде компаний города, сообщает Politeka.

Информацию об актуальных вакансиях предоставляет сайт work.ua.

Way Up Drive ищет водителей такси на авто компании для работы через сервисы Uklon и Bolt. Заработная плата составляет 32 000-42 000 грн, % от кассы. Здесь предлагают индивидуальный график, ежедневные выплаты и автомобили в идеальном техническом состоянии.

Преимущество в заказах водителей Way Up Drive составляет 40%. Требования: стаж вождения от 9 месяцев, аккуратность, вежливость, ответственность и желание развиваться. Полная или неполная занятость компания готова принять студентов, людей с инвалидностью и пенсионеров.

Интерпайп приглашает работников на производство. Предложение доступно для кандидатов без опыта, предполагает обучение всему необходимому. Зарплата 20 000–35 000 грн с гарантированными выплатами дважды в месяц.

Дополнительные преимущества: дотации на питание, бесплатная доставка по корпоративному транспорту, медицинское страхование, возможность получить высшее металлургическое образование за счет компании и профессиональное развитие. Гибкий график позволяет работать студентам. Также принимают людей с инвалидностью и лицами пенсионного возраста.

Сеть фитнес-центров Fit4You приглашает уборщицу на зарплату 10 000 грн (50 грн/час + премия). График: пн-пт 12:00–20:00. Обязанности включают уборку помещений в соответствии с нормами чистоты. Требования: аккуратность, вежливость, порядочность, пунктуальность и отсутствие вредных привычек. Готовы взять на работу пенсионера.

Во всех случаях предлагаются стабильные условия труда, дружеский коллектив и возможность развития. Более подробную информацию о работе для пенсионеров в Днепре можно получить по контактам, указанным в объявлениях.

