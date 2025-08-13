Щоб отримати доплату для пенсіонерів в Київській області, необхідно звернутися до Пенсійного фонду України.

Частина українських пенсіонерів зможе розраховувати на щомісячну доплату для пенсіонерів в Київській області у розмірі 870 гривень, повідомляє Politeka.net.

Про це нагадали у ПФУ.

Йдеться про людей, які мають особливі заслуги перед Україною, і чий внесок у розвиток та майбутнє нації держава визнає особливо цінним.

Серед таких громадян — жінки, які народили або всиновили 5 і більше дітей та власноруч виховали їх до досягнення шести років. Відтепер вони мають право на щомісячну надбавку до пенсії у розмірі 870 гривень. Це положення закріплене у Законі України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» і спрямоване на підтримку багатодітних сімей, які віддали свої сили та роки вихованню майбутніх поколінь.

Проте доплата для пенсіонерів в Київській області — не єдина пільга, передбачена для таких жінок. Закон гарантує їм і право на достроковий вихід на пенсію — уже з 50 років, за умови, що вони мають щонайменше 15 років страхового стажу. Це дозволяє багатодітним матерям, що присвятили значну частину життя родині, отримати заслужений відпочинок раніше.

Право на аналогічну доплату для пенсіонерів в Київській області та пільги мають і чоловіки, що виховали 5 дітей до шести років, незалежно від того, чи вони були рідними чи всиновленими. Закон однаково визнає і цінує внесок як матерів, так і батьків, які взяли на себе відповідальність за виховання великої родини.

Щоб отримати надбавку, необхідно звернутися до Пенсійного фонду України та надати документи, що підтверджують право на цю виплату: свідоцтва про народження або всиновлення дітей, довідки про виховання до 6-річного віку та інші підтверджуючі матеріали.

