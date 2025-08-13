Чтобы получить доплату для пенсионеров в Киевской области, необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины.

Часть украинских пенсионеров сможет рассчитывать на ежемесячную доплату пенсионерам в Киевской области в размере 870 гривен, сообщает Politeka.net.

Об этом напомнили в ПФУ.

Речь идет о людях, у которых есть особые заслуги перед Украиной, и чей вклад в развитие и будущее нации государство признает особенно ценным.

Среди таких граждан - женщины, которые родили или усыновили 5 и более детей и собственноручно воспитали их до шести лет. Теперь они имеют право на ежемесячную надбавку к пенсии в размере 870 гривен . Это положение закреплено в Законе Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной» и направлено на поддержку многодетных семей, отдавших свои силы и годы воспитанию будущих поколений.

Однако доплата для пенсионеров в Киевской области – не единственная льгота, предусмотренная для таких женщин. Закон гарантирует им и право на досрочный выход на пенсию — уже с 50 лет , при условии, что у них не менее 15 лет страхового стажа . Это позволяет многодетным матерям, посвятившим значительную часть жизни семье, получить заслуженный отдых раньше.

Право на аналогичную доплату для пенсионеров в Киевской области и льготы имеют и мужчины, воспитавшие 5 детей до шести лет, независимо от того, были ли они родными или усыновленными. Закон все равно признает и ценит вклад как матерей, так и родителей, взявших на себя ответственность за воспитание большой семьи.

Чтобы получить надбавку необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины и предоставить документы, подтверждающие право на эту выплату: свидетельства о рождении или усыновлении детей, справки о воспитании до 6-летнего возраста и другие подтверждающие материалы.

