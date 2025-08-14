В Україні літні люди, які досягли певного віку, можуть розраховувати на різні доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області, повідомляє Politeka.net.

Це передбачено постановою Кабміну №209.

Одним із таких видів підтримки є надбавка після 65-ти, яка встановлюється державою для громадян, що відповідають чітким вимогам.

Згідно з цим нормативним актом, усі українці віком понад 65-ти мають право на додаткові виплати, якщо розмір їхньої пенсії не досягає певного рівня. У документі зазначено, що коли пенсія людини є меншою за 3 728 грн, держава повинна здійснити доплату до цього мінімального показника. Розмір доплати залежить від того, скільки бракує до встановленої суми, і призначається індивідуально.

Однак для того, щоб отримати таку надбавку, необхідно відповідати кільком критеріям:

бути непрацюючим, тобто не мати офіційного місця роботи і не займатися жодною діяльністю, що приносить дохід;

мати страховий стаж не менше 35 років для чоловіків і 30 років для жінок;

отримувати пенсію, розмір якої не перевищує або дорівнює 3 200 грн.

Якщо всі ці умови виконані, пенсіонер автоматично потрапляє до числа тих, кому нараховується надбавка після 65 років. Жодних заяв чи додаткових звернень до органів Пенсійного фонду робити не потрібно — перерахунок і доплата здійснюються автоматично.

Водночас варто розуміти, що ця допомога призначена не для всіх. Є категорії літніх людей, які, навіть досягнувши 65, не зможуть отримати доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області. Насамперед, це пенсіонери, які офіційно працюють або займаються підприємницькою діяльністю. Законодавство передбачає, що у разі наявності постійного доходу людина не потребує додаткової соціальної підтримки від держави.

Крім того, відмову у виплаті отримає той, хто не має необхідного страхового стажу. Якщо чоловік має менше ніж 35 років офіційного стажу або жінка — менше ніж 30, надбавка їм не призначається. Таким чином, дана соціальна гарантія є своєрідною винагородою за довгі роки офіційної праці та призначена підтримати тих, хто в старшому віці залишився без додаткових джерел доходу.

