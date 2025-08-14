В Украине пожилые люди, достигшие определенного возраста, могут рассчитывать на разные доплаты для пенсионеров в Кировоградской области, сообщает Politeka.net.

Это предусмотрено постановлением Кабмина №209.

Одним из таких видов поддержки является надбавка после 65, которая устанавливается государством для граждан, отвечающих четким требованиям.

Согласно этому нормативному акту, все украинцы старше 65 имеют право на дополнительные выплаты, если размер их пенсии не достигает определенного уровня. В документе указано, что когда пенсия человека меньше 3 728 грн, государство должно осуществить доплату к этому минимальному показателю. Размер доплаты зависит от того, сколько недостает до установленной суммы и назначается индивидуально.

Однако для того чтобы получить такую надбавку, необходимо соответствовать нескольким критериям:

быть неработающим, то есть не иметь официального места работы и не заниматься никакой деятельностью, приносящей доход;

иметь страховой стаж не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин;

получать пенсию, размер которой не превышает или равняется 3 200 грн.

Если все эти условия исполнены, пенсионер автоматически попадает в число тех, кому начисляется надбавка после 65 лет. Никаких заявлений или дополнительных обращений в органы Пенсионного фонда делать не нужно — перерасчет и доплата производятся автоматически.

В то же время следует понимать, что эта помощь предназначена не для всех. Есть категории пожилых людей, которые даже достигнув 65, не смогут получить доплаты для пенсионеров в Кировоградской области. Прежде всего, это пенсионеры, официально работающие или занимающиеся предпринимательской деятельностью. Законодательство предусматривает, что при наличии постоянного дохода человек не нуждается в дополнительной социальной поддержке от государства.

Кроме того, отказ в выплате получит тот, у кого нет необходимого страхового стажа. Если мужчина имеет меньше 35 лет официального стажа или женщина — менее 30, надбавка им не назначается. Таким образом, данная социальная гарантия является своеобразным вознаграждением за долгие годы официального труда и предназначена для поддержки тех, кто в старшем возрасте остался без дополнительных источников дохода.

