Початок опалювального сезону 2025 в Києві оголосив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє Politeka.

За його словами, з 3 жовтня тепло підключили у лікарнях, школах, дитячих садках та інших закладах соціальної сфери. Мер уточнив, що подача тепла відбувається за індивідуальними заявками кожної установи, що дозволяє враховувати конкретні потреби закладів.

«Зважаючи на похолодання, з п’ятниці соціальна сфера вже має можливість підключатися до опалення», – додав Кличко.

Міський голова нагадав, що будівлі шкіл, дитсадків і лікарень оснащені індивідуальними тепловими пунктами, які дають змогу регулювати подачу тепла та ефективно використовувати енергоресурси. Щодо житлового сектору, рішення про старт опалювального сезону ухвалюватиметься з урахуванням прогнозів погоди, стану енергосистеми та раціонального використання ресурсів.

«Першими отримують тепло заклади соціальної сфери, аби зекономити кошти та енергію мешканців», – зазначив Кличко.

В Україні сезон опалення зазвичай починається, коли середньодобова температура протягом трьох днів опускається до +8 градусів або нижче. Зазвичай це відбувається близько 15 жовтня, однак місцева влада може ухвалювати рішення раніше чи пізніше залежно від погодних умов. Першим у Київській області стартував опалювальний сезон Білій Церкві.

«Нафтогаз» виконав 95–97% плану уряду із закачування понад 13 млрд кубометрів газу у сховища до початку сезону. Зокрема, у сховищах має бути 13,2 млрд кубометрів газу, з яких 4,6 млрд – імпорт.

Початок опалювального сезону 2025 в Києві відбувається з урахуванням потреб соціальної сфери та готовності енергосистеми, що дозволяє ефективно використовувати ресурси та забезпечити комфорт у навчальних і медичних закладах столиці.

