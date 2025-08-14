Благодійний фонд «Право на захист» щодня працює над тим, щоб забезпечити безкоштовними продуктами ВПО в Миколаєві та області.

Безкоштовні продукти для ВПО в Миколаєві та області можна отримати завдяки роботі благодійного фонду "Право на захист", повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації.

Благодійний фонд «Право на захист» щодня працює над тим, щоб забезпечити постраждалих від воєнних дій та внутрішньо переміщених осіб матеріальною підтримкою.

Напрямки допомоги в межах проєктів фонду включають:

надання безкоштовних продуктів для ВПО в Миколаєві та області, а також в інших регіонах України;

роздача гігієнічних та базових непродовольчих наборів;

забезпечення колективних центрів та місць компактного проживання побутовою технікою, меблями та іншим необхідним обладнанням;

підтримка у зимовий період — надання паливних брикетів, засобів для обігріву, генераторів, обігрівачів та іншого приладдя;

передача будівельних матеріалів та інструментів для ремонтів у колективних центрах;

проведення поточних ремонтів у закладах, що надають соціальні послуги, та облаштування укриттів.

Отримувачами допомоги є:

внутрішньо переміщені особи;

громадяни, які постраждали внаслідок бойових дій;

юридичні особи — власники або балансоутримувачі місць компактного поселення ВПО;

установи, що опікуються маломобільними людьми або надають послуги проживання людям із вразливими категоріями.

Команда дотримується найвищих стандартів роботи, регулярно виїжджаючи навіть у найвіддаленіші громади, щоб особисто з’ясувати потреби людей та впевнитися, що допомога потрапляє саме до тих, хто її потребує найбільше. Про нові роздачі безкоштовних продуктів для ВПО в Миколаєві та області можна дізнатись на сторінках фонду в соціальних мережах.

