Благотворительный фонд «Право на защиту» ежедневно работает над тем, чтобы обеспечить бесплатными продуктами ВПЛ в Николаеве и области.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Николаеве и области можно получить благодаря работе благотворительного фонда "Право на защиту", сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте организации.

Благотворительный фонд «Право на защиту» ежедневно работает над тем, чтобы обеспечить пострадавшие от военных действий и внутренне перемещенные лица материальной поддержкой.

Направления помощи внутри проектов фонда включают:

предоставление бесплатных продуктов для ВПЛ в Николаеве и области, а также в других регионах Украины;

раздача гигиенических и базовых непродовольственных наборов;

обеспечение коллективных центров и мест компактного проживания бытовой техникой, мебелью и другим необходимым оборудованием;

поддержка в зимний период - предоставление топливных брикетов, средств для обогрева, генераторов, обогревателей и других принадлежностей;

передача строительных материалов и инструментов для ремонта в коллективных центрах;

проведение текущих ремонтов в учреждениях, предоставляющих социальные услуги, и обустройство укрытий.

Получателями помощи являются:

внутренне перемещенные лица;

граждане, пострадавшие в результате боевых действий;

юридические лица - владельцы или балансодержатели мест компактного поселения ВПЛ;

учреждения, которые занимаются маломобильными людьми или предоставляют услуги проживания людям с уязвимыми категориями.

Команда придерживается высоких стандартов работы, регулярно выезжая даже в самые отдаленные общины, чтобы лично выяснить потребности людей и убедиться, что помощь попадает именно к тем, кто в ней нуждается больше всего. О новых раздачах бесплатных продуктов для ВПЛ в Николаеве и области можно узнать на страницах фонда в социальных сетях.

