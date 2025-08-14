Для получения такой денежной помощи для пенсионеров в Винницкой области необходимо удовлетворять определенным критериям.

Денежная помощь для пенсионеров в Винницкой области может предоставляться в виде доплаты, однако только в соответствии с определенными критериями, сообщает Politeka.net.

Выплаты предусмотрены постановлением Кабмина.

Кто может оформить дополнительную выплату

Согласно статьям 4 и 7 Закона Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью», Кабинет Министров Украины утвердил постановление, разрешающее украинцам получать ежемесячную доплату.

Денежная помощь для пенсионеров в Винницкой области начисляется ежемесячно и рассчитывается от прожиточного минимума . По состоянию на конец 2024 года для пожилых людей старше 65 лет она составляет 40% от 2361 грн , то есть 944 грн в месяц .

Для получения необходимо удовлетворять определенным критериям:

Возраст – 80 лет или старше;

– 80 лет или старше; Социальное состояние – украинец должен быть одиноким;

– украинец должен быть одиноким; Е сть только пенсия по возрасту, без других социальных выплат или пенсии по инвалидности;

сть только пенсия по возрасту, без других социальных выплат или пенсии по инвалидности; Состояние здоровья – потребность в регулярном уходе, что подтверждается медицинскими справками.

Важно: доплата не предоставляется тем, кто получает пенсию по инвалидности или другие виды социальной помощи. Потребность в уходе должна быть официально подтверждена врачом.

Как оформить ежемесячное пособие для пенсионеров в Винницкой области

Чтобы получить дополнительные выплаты, украинцу нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с пакетом документов, содержащим:

выводы врачей о состоянии здоровья и необходимости ухода;

паспорт и идентификационный номер (ИНН);

справку или выписку, подтверждающую отсутствие других социальных выплат.

После положительного решения ПФУ доплата начисляется ежемесячно и пенсионер получает дополнительно 944 грн ежемесячно до своей пенсии. Она является постоянной, а не одноразовой.

