Денежная помощь для пенсионеров в Винницкой области может предоставляться в виде доплаты, однако только в соответствии с определенными критериями, сообщает Politeka.net.
Выплаты предусмотрены постановлением Кабмина.
Кто может оформить дополнительную выплату
Согласно статьям 4 и 7 Закона Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью», Кабинет Министров Украины утвердил постановление, разрешающее украинцам получать ежемесячную доплату.
Денежная помощь для пенсионеров в Винницкой области начисляется ежемесячно и рассчитывается от прожиточного минимума . По состоянию на конец 2024 года для пожилых людей старше 65 лет она составляет 40% от 2361 грн , то есть 944 грн в месяц .
Для получения необходимо удовлетворять определенным критериям:
- Возраст – 80 лет или старше;
- Социальное состояние – украинец должен быть одиноким;
- Есть только пенсия по возрасту, без других социальных выплат или пенсии по инвалидности;
- Состояние здоровья – потребность в регулярном уходе, что подтверждается медицинскими справками.
Важно: доплата не предоставляется тем, кто получает пенсию по инвалидности или другие виды социальной помощи. Потребность в уходе должна быть официально подтверждена врачом.
Как оформить ежемесячное пособие для пенсионеров в Винницкой области
Чтобы получить дополнительные выплаты, украинцу нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с пакетом документов, содержащим:
- выводы врачей о состоянии здоровья и необходимости ухода;
- паспорт и идентификационный номер (ИНН);
- справку или выписку, подтверждающую отсутствие других социальных выплат.
После положительного решения ПФУ доплата начисляется ежемесячно и пенсионер получает дополнительно 944 грн ежемесячно до своей пенсии. Она является постоянной, а не одноразовой.
