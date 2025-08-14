Новий графік поїздів в Одесі допоможе українцям швидше дістатися до моря в розпал літа, тож розповідаємо про це детальніше.

Новий графік поїздів в Одесі передбачає, що з 20 по 31 серпня пасажири зможуть скористатися додатковим пасажирським складом, який курсуватиме до столиці та в зворотньому напрямку, повідомляє Politeka.

Як інформуюють у пресслужбі залізничної компанії, новий графік поїздів в Одесі ввели для того, щоб зменшити дефіцит квитків на популярних літніх маршрутах.

Так, №265 курсуватиме щодня, крім 25 та 26 серпня, а місця доступні у купейних вагонах без постільної білизни. Згідно з інформацією "Укрзалізниці", №265 вирушатиме з Києва о 08:40 та прибуватиме до кінцевої о 18:08, що означає майже дев’ять з половиною годин у дорозі.

На маршруті передбачено зупинки у Козятині о 10:39, Вінниці о 11:25, Жмеринці о 12:04 та Подільську о 14:24. У зворотному напрямку №266 стартуватиме з нашого облцентру о 11:28 та прибуватиме до столиці о 20:20, проїзд займатиме 6 годин 40 хвилин.

Він зупинятиметься в Подільську о 13:44, Жмеринці о 16:44, Вінниці о 17:26 та Козятині о 18:13. Придбати квитки, як і завжди, можна онлайн через сайт booking.uz.gov.ua, у мобільному застосунку "Укрзалізниці" або в касах вокзалів.

Вартість поїздки становить 714,93 гривні за місце. Через популярність напрямку на один квиток претендують від п’яти до восьми пасажирів, тому краще бронювати заздалегідь. Нагадаємо, що наразі на багатьох напрямках зберігається дефіцит квитків.

Новий графік поїздів в Одесі стане особливо корисним для тих, хто планує відпочинок, або ж короткі поїздки до Чорного моря. Він допомагає рівномірно розподілити пасажиропотік на цьому напрямку.

