Новый график поездов в Одессе поможет украинцам быстрее добраться до моря в разгар лета, так что рассказываем об этом подробнее.

Новый график поездов в Одессе предусматривает, что с 20 по 31 августа пассажиры смогут воспользоваться дополнительным пассажирским составом, который будет курсировать в столицу и обратно, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе железнодорожной компании, новый график поездов в Одессе был введен для того, чтобы уменьшить дефицит билетов на популярных летних маршрутах.

Так, №265 будет курсировать каждый день, кроме 25 и 26 августа, а места доступны в купейных вагонах без постельного белья. Согласно информации "Укрзалізниці", №265 будет отправляться из Киева в 08:40 и прибывать в конечную в 18:08, что означает почти девять с половиной часов в пути.

На маршруте предусмотрены остановки в Казатине в 10:39, Виннице в 11:25, Жмеринке в 12:04 и Подольске в 14:24. В обратном направлении №266 будет стартовать из нашего облцентра в 11:28 и прибывать в столицу в 20:20, проезд будет занимать 6 часов 40 минут.

Он будет останавливаться в Подольске в 13:44, Жмеринке в 16:44, Виннице в 17:26 и Казатине в 18:13. Купить билеты, как и всегда, можно онлайн через сайт booking.uz.gov.ua, в мобильном приложении "Укрзалізниці" или в кассах вокзалов.

Стоимость поездки составляет 714,93 гривны за место. Из-за популярности направления на один билет претендуют от пяти до восьми пассажиров, поэтому лучше бронировать заранее. Напомним, что на многих направлениях сохраняется дефицит билетов.

Новый график поездов в Одессе станет особенно полезным для тех, кто планирует отдых, или короткие поездки в Черное море. Он помогает равномерно распределить пассажиропоток в этом направлении.

