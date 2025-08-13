Пасажирам варто враховувати, що новий графік руху поїздів на Львівщині носить тимчасовий характер та діє лише протягом вказаного нижче періоду.

Новий графік руху поїздів на Львівщині введено компанією-перевізником "Укрзалізницею", зміни охоплять декілька маршрутів, повідомляє Politeka.net.

"Укрзалізниця" оголосила про це в своєму Телеграм-каналі.

Новий графік руху поїздів на Львівщині введено для пасажирів у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на залізничній інфраструктурі. Тому приміські поїзди Львівщини тимчасово змінюють свої маршрути та розклад.

Пасажирам слід уважно ознайомитися з новими графіками руху поїздів на Львівщині та напрямками, щоб уникнути незручностей під час поїздок.

13 серпня 2025 року відбулись тимчасові зміни в курсуванні наступних експресів:

електричка №6187 курсуватиме за напрямком Львів — Стрий , замість звичного сполучення зі сполученням до Мукачева .

електричка №6506 курсуватиме за напрямком Свалява — Стрий, замість напрямку Мукачево — Стрий.

З 16 по 31 серпня 2025 року змінюються маршрути ще двох експресів:

електричка №6021 курсуватиме за напрямком Львів — Ясениця , замість звичного маршруту Львів — Сянки .

електричка №6022 курсуватиме у зворотному напрямку Ясениця — Львів, натомість звичного маршруту до Сянки.

Пасажирам варто враховувати, що ці зміни тимчасові та діятимуть лише протягом зазначеного періоду. Рекомендується заздалегідь планувати поїздки, перевіряти актуальний розклад та звертати увагу на інформацію на вокзалах або на офіційних ресурсах залізниці.

В "Укрзалізниці" подякували всім пасажирам за розуміння та терпіння під час проведення необхідних ремонтних робіт, які спрямовані на підвищення безпеки та комфорту руху поїздів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Львові та області: хто може отримати їжу у липні, перелік критеріїв.

Також Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Львові: кому в місті готові платити від 27 тисяч.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Львівській області: українцям повідомили про нестачу важливого товару.