Пассажирам следует учитывать, что новый график движения поездов во Львовской области носит временный характер и действует только в течение указанного ниже периода.

Новый график движения поездов во Львовской области введен компанией-перевозчиком "Укрзализныцей", изменения охватят несколько маршрутов, сообщает Politeka.net.

"Укрзализныця" объявила об этом в своем телеграмм-канале.

Новый график движения поездов во Львовской области введен для пассажиров в связи с проведением плановых ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре. Поэтому пригородные экспрессы Львовской области временно меняют свои рейсы и расписание.

Пассажирам следует внимательно ознакомиться с новыми графиками движения поездов во Львовской области и пути следования, чтобы избежать неудобств во время поездок.

13 августа 2025 года произошли временные изменения в курсировании следующих экспрессов:

электричка №6187 будет курсировать по пути следования Львов — Стрый , вместо привычного сообщения с сообщением в Мукачево .

электричка №6506 будет курсировать по пути следования Свалява — Стрый , вместо направления Мукачево — Стрый.

С 16 по 31 августа 2025 меняются маршруты еще двух экспрессов:

электричка №6021 будет курсировать по направлению Львов — Ясеница , вместо привычного маршрута Львов — Сянки .

электричка №6022 будет курсировать в обратном направлении Ясеница — Львов , вместо привычного маршрута в Сянку .

Пассажирам следует учитывать, что эти изменения временны и будут действовать только в течение указанного периода. Рекомендуется заранее планировать путешествия, проверять актуальное расписание и обращать внимание на информацию на вокзалах или официальных ресурсах железной дороги.

В "Укрзализныце" поблагодарили всех пассажиров за понимание и терпение во время проведения необходимых ремонтных работ, направленных на повышение безопасности и комфорта движения поездов.

