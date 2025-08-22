Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області стануть доступними саме тим, хто перебуває у найбільш складному становищі.

Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області надаватимуть у межах нового гуманітарного проєкту, який розпочинає благодійна організація Eleos-Ukraine, інформує Politeka.

Таку інформацію надає благодійна організація "Крок з надією".

Ініціатива реалізується за підтримки Ірини Агеєвої, митрополита Сергія Горобцова та Сергія Дмитрієва. Програма «Відбудова: Розподіл благодійної допомоги» передбачає видачу продуктових і гігієнічних наборів для внутрішньо переміщених осіб у містах Дніпро та Самар. Це особливо важливо з огляду на зростання потреб у таких регіонах.

Розподіл допомоги стартував 3 травня 2025 року та триватиме до кінця жовтня 2025-го. Заплановано охопити 3000 родин переселенців, які отримають продукти, засоби гігієни та юридичні консультації. Така підтримка спрямована на забезпечення базових потреб людей, котрі постраждали від війни.

Кожна родина, що підпадає під статус ВПО, зможе скористатися цією можливістю, дотримуючись умов проєкту. У найближчий час відкриють реєстрацію для мешканців Дніпра та Самара, які планують отримати допомогу.

Актуальні новини та деталі публікуватимуть на офіційній сторінці Eleos-Ukraine. Реєстрація є обов’язковою для участі.

До слова, в Дніпропетровській області також доступна гуманітарна допомога для пенсіонерів, яка надається фондом «Відновити лінію життя». Вони вже розпочали оновлення карти потреб, яка охоплює не лише сам регіон, а й сусідні, зокрема Запорізький та Донецький.

