У Дніпропетровській області стартувала нова ініціатива від благодійників, спрямована на пенсіонерів та тих, хто найбільше потребує гуманітарної допомоги.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області передбачає оновлення інформації щодо потреб мешканців регіону, аби забезпечити цільову й оперативну підтримку, повідомляє Politeka.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області надається фондом «Відновити лінію життя». Вони вже розпочали оновлення карти потреб, яка охоплює не лише сам регіон, а й сусідні, зокрема Запорізький та Донецький.

Цей інструмент дозволяє оперативно реагувати на зміну ситуації та адаптувати обсяги й форми підтримки до реальних потреб громад. Щодня люди в зоні бойових дій зіштовхуються з новими викликами.

Аби встигати за всіма цими змінами, потрібна постійна комунікація між волонтерами, місцевими мешканцями та благодійниками. Саме для цього створили просту онлайн-анкету. Її може заповнити кожен, хто добре обізнаний з ситуацією у своєму селі, селищі чи місті.

Взяти участь можуть і представники місцевої влади, і медики, і освітяни. Також до участі запрошуються старости громад, волонтерські координатори та самі мешканці, які хочуть подати запит на підтримку. Це допоможу зрозуміти, де найбільша потреба в продуктах, медикаментах чи засобах гігієни.

Фонд закликає долучитися до оновлення карти потреб якнайшвидше. Анкета вже відкрита, і що більше відповідей буде зібрано, то краще вдасться скоординувати дії благодійників. Саме на підставі цих запитів і буде сформовано черговий етап підтримки, у межах якої роздаватиметься гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області.