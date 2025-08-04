Дефіцит продуктів у Сумській області на фоні таких цінових коливань може стати ще помітнішим найближчим часом.

Дефіцит продуктів у Сумській області може посилитися на тлі подорожчання молочної сировини, спричиненого зростанням попиту в Європі та активізацією експорту, повідомляє Politeka.

За інформацією Асоціації виробників, національні підприємства після отримання розширених квот відновили постачання товарів до країн Європейського Союзу. Це спричинило певну нестачу сировини всередині країни. Переробники почали шукати вигідніші джерела для закупівлі, оскільки внутрішнього ресурсу не вистачає.

Згідно з аналітикою, ціни мають тенденцію до зростання. Основні чинники — попит на біржові товари та підвищення вартості вершкового масла. Очікується, що у другій половині липня та протягом серпня закупівельні розцінки переглянуть у бік збільшення.

Уже зараз зафіксовано зміну цінників на певні позиції. Наприклад, пляшка «Яготинське 2,6%» (900 мл) коштує в середньому 59,39 грн, що на 5 гривень більше, ніж у червні. У Megamarket вона досягає 64,5 грн, у Metro — 58,76, у Novus — 57,99, в Auchan — 56,3.

Інший бренд — «Простонаше 1%» (900 мл) — реалізується за 53,56 грн. У Metro ціна становить 49,82, у Megamarket — 57,3 гривень. Поки що це стосується лише окремих товарів, але фахівці прогнозують подальше підвищення.

Дефіцит продуктів у Сумській області на фоні таких цінових коливань може стати ще помітнішим найближчим часом.

До слова, у Сумській області також дорожчають товари.

Три основні позиції – олія, борошно та молоко – продемонстрували зростання середніх розцінок у ключових торговельних мережах.

Джерело: AgroReview

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