Подорожчання продуктів у Сумській області підтверджується актуальними споживчими показниками станом на 28 липня 2025 року, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сайт Мінфін.

Три основні позиції – олія, борошно та молоко – продемонстрували зростання середніх розцінок у ключових торговельних мережах.

Олія Олейна рафінована (850 мл) подорожчала до середнього рівня 82,15 гривень. Найвища вартість зафіксована в Auchan – 83,70 грн, найнижча – 81,40 у Megamarket. У червні показник становив 79,69 гривень, тож різниця склала +2,46. Динаміка зростання почала фіксуватися із середини липня. У «Сільпо» аналогічна продукція – Олія соняшникова «Олейна» пресована рафінована, 0,85 л – зараз коштує 91,99 гривень.

Борошно Хуторок пшеничне (1 кг) наразі в Novus коштує 33,24 грн, тоді як у червні показник становив 29,42 – підвищення склало 3,82. За даними «Сільпо», ціна на таку ж позицію становить 27,89.

Молоко Простонаше 1% (900 мл) фіксується в середньому на позначці 53,56 грн: у Metro – 49,82, у Megamarket – 57,30. У червні середнє значення становило 49,82, отже зростання склало +3,74. Водночас у «Сільпо» представлена інша позиція – Молоко ультрапастеризоване Молокія Ультра 2,5% (900 грам) – вартість якої сягає 57,49.

Отже, подорожчання продуктів у Сумській області охопило основні категорії споживчого кошика, що безпосередньо впливає на доступність товарів першої необхідності для мешканців регіону.

Така тенденція демонструє, що ситуаціяі може зберігатися й надалі за умов нестабільного постачання.

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