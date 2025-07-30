Подорожание продуктов в Сумской области подтверждается актуальными потребительскими показателями по состоянию на 28 июля 2025, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет сайт Минфина .

Три основных позиции – масло, мука и молоко – продемонстрировали рост средних расценок в ключевых торговых сетях.

Масло Олейное рафинированное (850 мл) подорожало до среднего уровня 82,15 гривен . Самая высокая стоимость зафиксирована у Auchan – 83,70 грн , самая низкая – 81,40 в Megamarket. В июне показатель составил 79,69 гривен , поэтому разница составила +2,46 . Динамика роста начала фиксироваться с середины июля. У «Сільпо» аналогичная продукция – Масло подсолнечное «Олейна» прессованное рафинированное, 0,85 л – сейчас стоит 91,99 гривен .

Мука Хуторок пшеничная (1 кг) в Novus стоит 33,24 грн , тогда как в июне показатель составил 29,42 – повышение составило 3,82 . По данным "Сильпо", цена на такую же позицию составляет 27,89 .

Молоко Простонаше 1% (900 мл) фиксируется в среднем на отметке 53,56 грн : в Metro – 49,82 , в Megamarket – 57,30 . В июне среднее значение составило 49,82 , так что рост составил +3,74 . В то же время у «Сільпо» представлена другая позиция – Молоко ультрапастеризованное Молокия Ультра 2,5% (900 грамм) – стоимость которой достигает 57,49 .

Следовательно, подорожание продуктов в Сумской области охватило основные категории потребительской корзины, что оказывает непосредственное влияние на доступность товаров первой необходимости для жителей региона.

Такая тенденция демонстрирует, что ситуация может сохраняться и в дальнейшем в условиях нестабильной поставки.

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