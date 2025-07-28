У Сумській області мобільні групи знову виїжджають у громади, аби допомогти оформити грошову допомогу для пенсіонерів.

Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області надається в межах співпраці УВКБ ООН та благодійного фонду «Право на захист», повідомляє Politeka.

Як інформують у їх офіційному Telegram, грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області передбачена для тих, хто найбільше потребує підтримки у цей непростий час.

Реєстрація триватиме з 28 по 31 липня. Виїзди мобільних груп відбудуться у кількох населених пунктах регіону, і кожен з них має чіткий графік прийому.

У понеділок, 28 липня, реєстрацію проводили у Ромнах. Запис попередній, а сам прийом відбувався з 11:00 до 15:00 на вулиці Соборна, 13. У вівторок, 29 липня, мобільна група працюватиме у Лебедині.

Прийом проходитиме на площі Соборна, 32 у приміщенні відділу культури та туризму. Початок роботи о 10:30, завершення о 15:30.

Далі, у середу фахівці будуть у Тростянці. Там все проходитиме у будівлі на вулиці Заводська, 2А з 10:30 до 14:00. А завершиться виїзний тур у четвер в місті Буринь. Зустріч із заявниками пройде у Буринському будинку культури за адресою: Першотравнева, 3 з 11:30 до 14:30.

Для всіх локацій діє попередній запис. Це важливо, щоб уникнути скупчення людей і зробити процес більш зручним та організованим. Зареєструватися можна за телефоном пункту збору даних у Сумах: 063 182 68 38. Працівники приймають дзвінки у будні дні з 9:00 до 16:00.

Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області може стати спражнім рятувальним колом для тих, хто через війну опинився у складних обставинах.

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