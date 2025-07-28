В Сумской области мобильные группы снова выезжают в общины, чтобы помочь оформить пособие для пенсионеров.

Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области предоставляется в рамках сотрудничества УВКБ ООН и благотворительного фонда "Право на защиту", сообщает Politeka.

Как информируют в их официальном Telegram, денежная помощь для пенсионеров в Сумской области предусмотрена для тех, кто больше нуждается в поддержке в это непростое время.

Регистрация продлится с 28 по 31 июля. Выезды мобильных групп состоятся в нескольких населенных пунктах региона, и у каждого из них есть четкий график приема.

В понедельник, 28 июля, регистрацию проводили в Ромнах. Запись предварительная, а сам прием проходил с 11:00 до 15:00 на улице Соборная, 13. Во вторник, 29 июля, мобильная группа будет работать в Лебедине.

Прием пройдет на площади Соборная, 32 в помещении отдела культуры и туризма. Начало работы в 10:30, завершение в 15:30.

Далее, в среду специалисты будут в Тростянце. Там все будет проходить в здании по улице Заводская, 2А с 10:30 до 14:00. А завершится выездной тур в четверг в городе Бурынь. Встреча с заявителями пройдет в Буринском доме культуры по адресу Первомайская, 3 с 11:30 до 14:30.

Для всех локаций действует предыдущая запись. Это важно, чтобы избежать скопления людей и сделать процесс более удобным и организованным. Зарегистрироваться можно по телефону пункта сбора данных в Сумах: 0631826838. Работники принимают звонки в будние дни с 9:00 до 16:00.

Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области может стать мучительным спасательным кругом для тех, кто из-за войны войны оказался в сложных обстоятельствах.

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