Дефицит продуктов в Сумской области на фоне таких ценовых колебаний может стать еще заметнее в ближайшее время.

Дефицит продуктов в Сумской области может усилиться на фоне удорожания молочного сырья, вызванного ростом спроса в Европе и активизацией экспорта, сообщает Politeka.

По информации Ассоциации производителей, национальные предприятия после получения расширенных квот возобновили поставки товаров в страны Европейского Союза. Это повлекло за собой определенную нехватку сырья внутри страны. Переработчики стали искать более выгодные источники для закупки, поскольку внутреннего ресурса не хватает.

Согласно аналитике, цены имеют тенденцию к росту. Основные факторы – спрос на биржевые товары и повышение стоимости сливочного масла. Ожидается, что во второй половине июля и в августе закупочные расценки будут пересмотрены в сторону увеличения.

Уже сейчас зафиксировано изменение ценников на определенные позиции. К примеру, бутылка «Яготинское 2,6%» (900 мл) стоит в среднем 59,39 грн, что на 5 гривен больше, чем в июне. У Megamarket она достигает 64,5 грн, у Metro – 58,76, у Novus – 57,99, у Auchan – 56,3.

Другой бренд — «Простонаше 1%» (900 мл) — реализуется за 53,56 грн. В Metro цена составляет 49,82, у Megamarket – 57,3 гривен. Пока это касается только отдельных товаров, но специалисты прогнозируют дальнейшее повышение.

Дефицит продуктов в Сумской области на фоне таких ценовых колебаний может стать еще заметнее в ближайшее время.

К слову, в Сумской области тоже дорожают товары.

Три основных позиции – масло, мука и молоко – продемонстрировали рост средних расценок в ключевых торговых сетях.

Источник: AgroReview

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