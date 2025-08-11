В Днепропетровской области стартовала новая инициатива от благотворителей, направленная на пенсионеров и тех, кто больше нуждается в гуманитарной помощи.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предусматривает обновление информации о потребностях жителей региона, чтобы обеспечить целевую и оперативную поддержку, сообщает Politeka.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предоставляется фондом «Восстановить линию жизни». Они уже приступили к обновлению карты потребностей, которая охватывает не только сам регион, но и соседние, в частности Запорожский и Донецкий.

Этот инструмент позволяет оперативно реагировать на изменение ситуации и адаптировать объемы и формы поддержки реальных потребностей общин. Каждый день люди в зоне боевых действий сталкиваются с новыми вызовами.

Чтобы успевать за этими изменениями, нужна постоянная коммуникация между волонтерами, местными жителями и благотворителями. Именно для этого создали простую онлайн-анкету. Ее может заполнить каждый, кто хорошо знаком с ситуацией в своем селе, поселке или городе.

Принять участие могут и представители местных властей, и медики, и педагоги. Также к участию приглашаются старосты общин, волонтерские координаторы и сами жители, которые хотят подать запрос на поддержку.

Фонд призывает приобщиться к обновлению карты потребностей как можно быстрее. Анкета уже открыта, и чем больше ответов будет собрано, тем лучше удастся скоординировать действия благотворителей. Именно на основании этих запросов будет сформирован очередной этап поддержки, в рамках которой будет раздаваться гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области.