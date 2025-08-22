Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области станут доступны именно тем, кто находится в наиболее сложном положении.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области будут предоставляться в рамках нового гуманитарного проекта, который начинает благотворительная организация Eleos-Ukraine, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет благотворительная организация "Шаг с надеждой".

Инициатива реализуется при поддержке Ирины Агеевой, митрополита Сергея Воробцова и Сергея Дмитриева. Программа «Восстановление: распределение благотворительной помощи» предусматривает выдачу продуктовых и гигиенических наборов для внутренне перемещенных лиц в городах Днепр и Самар. Это особенно важно, учитывая рост потребностей в таких регионах.

Распределение помощи стартовало 3 мая 2025 года и продлится до конца октября 2025-го. Планируется охватить 3000 семей переселенцев, которые получат продукты, средства гигиены и юридические консультации. Такая поддержка направлена на обеспечение базовых потребностей пострадавших от войны людей.

Каждая семья, подпадающая под статус ВПЛ, сможет воспользоваться этой возможностью, соблюдая условия проекта. В ближайшее время откроют регистрацию для жителей Днепра и Самара, планирующих получить помощь.

Актуальные новости и детали будут публиковать на официальной странице Eleos-Ukraine. Регистрация обязательна для участия.

Следовательно, бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области станут доступны именно тем, кто находится в наиболее сложном положении.

К слову, в Днепропетровской области также доступна гуманитарная помощь для пенсионеров, предоставляемая фондом «Восстановить линию жизни». Они уже приступили к обновлению карты потребностей, которая охватывает не только сам регион, но и соседние, в частности Запорожский и Донецкий.

