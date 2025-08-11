Робота для пенсіонерів в Запоріжжі представлена кількома актуальними вакансіями з гнучкими умовами та стабільним доходом, повідомляє Politeka.

Інформацію про пропозиції надає сайт work.ua.

Компанія G car пропонує посаду водія таксі на автомобілі фірми. Зарплата варіюється від 25 000 до 40 000 гривень із можливістю отримувати до 65% від каси. Особливістю є викуп транспортного засобу за 1 гривню без застав і внесків. В автопарку нові машини на газу — Škoda Scala 2021 та Peugeot 301 2021.

Водій повинен мати права категорії В, досвід керування не менше року та смартфон. Обов’язки включають підтримку чистоти автомобіля, що закріплюється за працівником. Компанія забезпечує технічне обслуговування, ремонт та цілодобову підтримку менеджера.

У мережі магазинів «Пан Маркет» є вакансія продавця-касира із зарплатою 15 000 гривень (ставка 750 грн на день). Графік роботи — 4/2 або 3/2 з 8:00 до 20:00. Вимагаються відповідальність, комунікабельність, знання касової дисципліни та вміння працювати у команді. Основні завдання — проведення касових операцій, прийом і викладка товарів, участь в інвентаризації.

Також є пропозиція від ФОП Старик В.Ю. — помічник на кухню у пивному барі «БОЧКА». Заробітна плата становить від 10 000 до 15 000 гривень (ставка плюс відсотки). Робота на повну зайнятість із графіком 7/7 з 10:00 до 23:00. Обов’язки включають допомогу кухарю, підтримку чистоти та акуратність. Вимоги — бажання навчатися, порядність, проживання у Комунарському районі.

Отже, робота для пенсіонерів у Запоріжжі пропонує широкий вибір позицій — від водія до продавця та кухонного працівника з можливістю розвитку та стабільною оплатою.

