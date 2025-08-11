Работа для пенсионеров в Запорожье представлена несколькими актуальными вакансиями с гибкими условиями и стабильным доходом, сообщает Politeka.

Информацию о предложениях предоставляет сайт work.ua.

Компания G car предлагает должность водителя такси на автомобиле фирмы. Зарплата варьируется от 25000 до 40000 гривен с возможностью получать до 65% от кассы. Особенностью выкуп транспортного средства за 1 гривну без залогов и взносов. В автопарке новые машины газа — Škoda Scala 2021 и Peugeot 301 2021.

Водитель должен иметь права категории В, опыт управления не менее года и смартфон. Обязанности включают поддержание чистоты закрепляемого автомобиля за работником. Компания обеспечивает техническое обслуживание, ремонт и круглосуточную поддержку менеджера.

В сети магазинов "Пан Маркет" есть вакансия продавца-кассира с зарплатой 15 000 гривен (ставка 750 грн в день). График работы - 4/2 или 3/2 с 8:00 до 20:00. Требуются ответственность, коммуникабельность, знание кассовой дисциплины и умение работать в команде. Основные задачи – проведение кассовых операций, прием и выкладка товаров, участие в инвентаризации.

Также есть предложение от ФЛП Старик В.Ю. – помощник на кухню в пивном баре «БОЧКА». Заработная плата составляет от 10000 до 15000 гривен (ставка плюс проценты). Работа на полную занятость с графиком 7/7 с 10:00 до 23:00. Обязанности включают помощь повару, чистоту и аккуратность. Требования – желание учиться, порядочность, проживание в Коммунарском районе.

Итак, работа для пенсионеров в Запорожье предлагает широкий выбор позиций – от водителя до продавца и кухонного работника с возможностью развития и стабильной оплатой.

