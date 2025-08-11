Щоб успішно подати заявку на призначення або відновлення виплати для ВПО у Харківській області, потрібно виконати кілька обов’язкових умов.

Виплати для ВПО у Харківській області на проживання призначається лише тим, хто має офіційно підтверджений статус внутрішньо переміщеної особи, повідомляє Politeka.

Про це йдеться у Порядку надання допомоги ВПО.

Якщо ви вже отримували виплати, але вони були призупинені через виїзд за кордон або зняття з обліку, їх можна поновити. Для тих, хто звертається вперше після повернення в Україну, також передбачена можливість оформити цю підтримку.

Щоб успішно подати заявку на призначення або відновлення виплати для ВПО у Харківській області, потрібно виконати кілька обов’язкових умов. Насамперед необхідно оформити довідку переселенця. Заяву на отримання цього статусу та призначення можна подати одночасно через застосунок або портал "Дія", а також особисто у місцевому органі соціального захисту населення.

Важливе значення має і час звернення після повернення до країни. Подати заяву можна не раніше ніж через 15 робочих днів з моменту повернення. Цей термін потрібен для підтвердження фактичного перебування в Україні.

Також необхідно відповідати майновим критеріям, встановленим урядом: не мати депозитів на суму понад 100 тисяч гривень, нерухомості на підконтрольних територіях поза зоною бойових дій чи тимчасово окупованих регіонах, а також не здійснювати великих покупок вартістю понад 100 тисяч гривень протягом останніх трьох місяців.

Хоча з 1 березня 2025 року багато виплат для ВПО у Харківській області автоматично перепризначаються, підтримка й надалі спрямована насамперед на підтримку найбільш уразливих категорій населення.

Розмір щомісячної допомоги становить 2 000 гривень для дорослих та 3 000 гривень для дітей і осіб з інвалідністю. Подати заяву можна через “Дію” — це найшвидший і найзручніший спосіб, або особисто в Центрах надання адміністративних послуг чи відділах соціального захисту за місцем фактичного проживання. Починаючи з 1 липня 2025 року, призначення допомоги переселенцям здійснюватимуть Сервісні центри Пенсійного фонду України.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про автоматичне продовження допомоги для більшості внутрішньо переміщених осіб ще на шість місяців, починаючи з березня 2025 року. Це означає, що тим, хто вже отримує допомогу, не потрібно повторно звертатися із заявами. Водночас протягом усього періоду отримання виплат проводитиметься періодична перевірка відповідності критеріям.

