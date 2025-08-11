Чтобы успешно подать заявку на назначение или возобновление выплаты для ВПЛ в Харьковской области, нужно выполнить несколько обязательных условий.

Выплаты для ВПЛ в Харьковской области на проживание назначаются только тем, кто имеет официально подтвержденный статус внутренне перемещенного лица, сообщает Politeka.

Об этом говорится в Порядке оказания помощи ВПЛ.

Если вы уже получали выплаты, но они были приостановлены из-за выезда за границу или снятия с учета, их можно восстановить. Для тех, кто обращается впервые по возвращении в Украину, также предусмотрена возможность оформить эту поддержку.

Чтобы успешно подать заявку на назначение или возобновление выплаты для ВПЛ в Харьковской области, нужно выполнить несколько обязательных условий. В первую очередь необходимо оформить справку переселенца. Заявление на получение этого статуса и назначения можно подать одновременно через приложение или портал "Действие", а также лично в местном органе социальной защиты населения.

Важное значение имеет и время обращения по возвращении в страну. Подать заявление можно не раньше, чем через 15 рабочих дней с момента возвращения. Этот термин требуется для подтверждения фактического пребывания в Украине.

Также необходимо соответствовать имущественным критериям, установленным правительством: не иметь депозитов на сумму более 100 тысяч гривен, недвижимости на подконтрольных территориях вне зоны боевых действий или временно оккупированных регионах, а также не совершать крупных покупок стоимостью более 100 тысяч гривен в течение последних трех месяцев.

Хотя с 1 марта 2025 года много выплат для ВПЛ в Харьковской области автоматически переназначаются, поддержка и дальше направлена в первую очередь на поддержку наиболее уязвимых категорий населения.

Размер ежемесячного пособия составляет 2 000 гривен для взрослых и 3 000 гривен для детей и лиц с инвалидностью. Подать заявление можно через "Действие" - это самый быстрый и удобный способ, либо лично в Центрах предоставления административных услуг или отделах социальной защиты по месту фактического проживания. Начиная с 1 июля 2025 года назначение помощи переселенцам будут осуществлять Сервисные центры Пенсионного фонда Украины.

Кабинет Министров принял решение об автоматическом продлении помощи для большинства внутриперемещенных лиц еще на шесть месяцев, начиная с марта 2025 года. Это означает, что уже получающим помощь не нужно повторно обращаться с заявлениями. В то же время, в течение всего периода получения выплат будет проводиться периодическая проверка соответствия критериям.

