Синоптики розповіли прогноз погоди в Одесі на тиждень з 11 по 17 серпня та розкрили деталі.

Прогноз погоди в Одесі на тиждень з 11 по 17 серпня розробили синоптики та попередили, яким буде тиждень для містян, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди в Одесі на тиждень з 11 по 17 серпня. Розпочнеться все зі спекотної пори. У понеділок 11-ого числа: ранок в Одесі буде похмурим, але вдень небо проясниться, та ясна погода утримається до пізнього вечора. Без опадів. Температура повітря сягне максимум +30°C.

У вівторок, 12.08: стане трішки прохолодніше, повітря прогріється до +24°C. В місті ясна пора спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів. У минулі часи помітили: якщо у цей час дні похмурі й прохолодні, то дощу можна не боятись, і роботи в полі можуть продовжуватись без перерви; якщо ж душно й обтяжливо, а комахи особливо злі й кусючі, то буде дощ.

Середа, 13.08: небосвід стане ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Температурні коливання — від +20 до +32°C.

Четвер, 14 серпня: ясна пора спостерігатиметься протягом усього дня. Опади не прогнозуються. Впродовж дня температура триматиметься в межах +19…+33°C.

У п’ятницю, 15.08: хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Дождів не прогнозується. Температура повітря триматиметься в межах +20…+33°C.

Субота, 16.08: ранок в місті стане безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без дождів. Температура коливатиметься від +21 до +34°C.

У неділю 17.08: весь день триматиметься ясна пора. Температурні показники — від +21 до +34°C. Отже, прогноз погоди в Одесі на тиждень з 11 по 17 серпня обіцяє, що триматиметься спекотна та посушлива пора.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі: що варто знати для українців, яким необхідна підтримка.

Також Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів в Одесі: українцям пояснили, куди звертатиcь за виплатами.

Як повідомляла Politeka, Підвищення цін на електроенергію в Одеській області: хто з 1 серпня платитиме більше та наскільки зростуть суми.