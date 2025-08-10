Синоптики рассказали прогноз погоды в Одессе на неделю с 11 по 17 августа и раскрыли детали.

Прогноз погоды в Одессе на неделю с 11 по 17 августа разработали синоптики и предупредили, какой будет неделя для горожан, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Одессе на неделю с 11 по 17 августа. Начнется все с жаркой поры. В понедельник 11 числа: утро в Одессе будет пасмурным, но днем небо прояснится, но ясная погода удержится до позднего вечера. Без осадков. Температура воздуха достигает максимума +30°C.

Во вторник, 12.08: станет немного прохладнее, воздух прогреется до +24°C. В городе чистый небосвод будет наблюдаться в течение всего дня. Без осадков. В прежние времена заметили: если в это время дни пасмурные и прохладные, то дождя можно не опасаться, и работы в поле могут продолжаться без перерыва; если же душно и обременительно, а насекомые особенно злые и кусачие, то будет дождь.

Среда, 13.08: небосвод станет чистым, и облака не омрачят его до конца дня. Без осадков. Температурные колебания от +20 до +32°C.

Четверг, 14 августа: светлая пора будет наблюдаться в течение всего дня. Осадки не прогнозируются. В течение дня температура будет держаться в пределах +19…+33°C.

В пятницу, 15.08: облаков на небе наблюдаться не будет, день обещает быть ясным. Дождей не прогнозируется. Температура воздуха будет держаться в пределах +20…+33°C.

Суббота, 16.08: утро в городе станет безоблачным, и до конца дня небо будет ясным. Без дождей. Температура будет колебаться от +21 до +34°C.

В воскресенье 17.08: весь день будет держаться ясная пора. Температурные показатели от +21 до +34°C. Итак, прогноз погоды в Одессе на неделю с 11 по 17 августа обещает, что будет держаться жаркое и засушливое время.

