Найбільш точний прогноз погоди у Харкові на вихідні 9 та 10 серпня передбачає теплі дні з переважно ясним небом.

Найбільш точний прогноз погоди у Харкові на вихідні 9 та 10 серпня повідомляє, що в суботу, 9 серпня, небо буде ясним від ранку до вечора, без опадів, передає Politeka.

Актуальну інформацію надають на сайті sinoptik.ua.

Температура вночі триматиметься на рівні +17°, вранці підніметься до +20°, вдень очікується +25°, а в вечірній час знизиться до +22°. Тиск повітря коливатиметься близько 751-752 мм рт. ст., вологість поступово зменшуватиметься з 80% вночі до 33% вдень, і знову зростатиме до 56% ввечері. Вітер буде помірним — від 0,4 до 2,5 м/с.

За народним прогнозом, на цей час припадає початок раннього листопада у берези, а також збір лікувальних трав та коріння.

У неділю, 10 серпня, у Харкові очікується дещо інша погода: зранку небо буде ясним, але вдень його затягнуть хмари, які протримаються до пізнього вечірнього часу. Опадів також не прогнозується. Температура коливатиметься від +16° вночі до +26° вдень, а ввечері знизиться до +23°.

Вологість повітря триматиметься на рівні від 38% до 88%, тиск буде близько 751-752 мм рт. ст., а вітер — від 0,1 до 2,7 м/с. За народним прогнозом, у цей час викопують цибульки тюльпанів, а сильне мерехтіння зірок на сході сонця свідчить про можливий дощ через кілька днів.

Отже, найбільш точний прогноз погоди у Харкові на вихідні 9 та 10 серпня передбачає теплі дні з переважно ясним небом, помірним вітром та відсутністю опадів, що створить комфортні умови для відпочинку та планування активностей.

Такі передбачення дійсно допоможуть жителям міста спланувати справи заздалегідь.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Прогноз погоди на серпень в Харкові: які сюрпризи підкине останній місяць літа.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: кому треба звернутися до ПФУ, щоб не втратити допомогу.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові: українцям розповіли, куди можна звернутись за допомогою.