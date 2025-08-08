Самый точный прогноз погоды в Харькове на выходные 9 и 10 августа предполагает теплые дни с ясным небом.

Самый точный прогноз погоды в Харькове на выходные 9 и 10 августа сообщает, что в субботу, 9 августа, небо будет ясным с утра до вечера, без осадков, передает Politeka.

Актуальную информацию предоставляют на сайте sinoptik.ua .

Температура ночью будет держаться на уровне +17°, утром поднимется до +20°, днем ожидается +25°, а вечером снизится до +22°. Давление воздуха будет колебаться около 751-752 мм рт. ст., влажность будет постепенно уменьшаться с 80% ночью до 33% днем, и снова будет расти до 56% вечером. Ветер будет умеренным – от 0,4 до 2,5 м/с.

По народному прогнозу, в настоящее время приходится начало раннего ноября у березы, а также сбор лечебных трав и корней.

В воскресенье, 10 августа, в Харькове ожидается несколько иная погода: утром небо будет ясным, но днем его затянут тучи, которые продержатся до позднего вечернего времени. Осадков тоже не прогнозируется. Температура будет колебаться от +16° ночью до +26° днем, а вечером снизится до +23°.

Влажность воздуха будет держаться на уровне от 38 до 88%, давление будет около 751-752 мм рт. ст., а ветер – от 0,1 до 2,7 м/с. По народному прогнозу, в это время выкапывают лучки тюльпанов, а сильное мерцание звезд на восходе свидетельствует о возможном дожде через несколько дней.

Следовательно, наиболее точный прогноз погоды в Харькове на выходные 9 и 10 августа предполагает теплые дни с преимущественно ясным небом, умеренным ветром и отсутствием осадков, что создаст комфортные условия отдыха и планирования активностей.

Такие предсказания действительно помогут жителям города спланировать дела заранее.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Прогноз погоды на август в Харькове: какие сюрпризы подкинет последний месяц лета.

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: кому нужно обратиться в ПФУ, чтобы не потерять помощь.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове: украинцам рассказали, куда можно обратиться за помощью.