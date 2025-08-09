У Харкові люди поважного віку, які залишилися без підтримки та потребують догляду, можуть розраховувати на додаткову грошову допомогу.

Грошова допомога у Харкові передбачає суттєве збільшення пенсії для окремої категорії громадян, повідомляє Politeka.

Грошова допомога у Харкові надається відповідно до закону "Про державну соціальну підтримку особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю".

Віе дозволяє тим, кому виповнилося 80 років і хто живе на самоті, отримати щомісячну надбавку до пенсії. Це можливість підвищити виплати майже на тисячу гривень.

Таке фінансове підсилення не призначають усім. Щоб претендувати на кошти, людина має відповідати кільком чітким критеріям. Вона повинна бути старшою за 80 років, отримувати пенсію за віком, проживати самостійно та потребувати постійного стороннього догляду.

Оформлення грошової допомоги у Харкові передбачає підготовку певного пакета документів. Людині слід подати заяву до відповідного органу і долучити до неї паспорт, ідентифікаційний код, документи, які підтверджують погіршення стану здоров’я, а також довідку з Пенсійного фонду, що свідчить про відсутність інших надбавок на догляд.

Розмір виплати у 2025 році визначено як 40 відсотків від чинного прожиткового мінімуму. На сьогодні ця сума становить 944 гривні. Для того, щоб отримати кошти, людина, яка підпадає під визначені критерії повинна подати спеціальну заяву.

Дана можливість особливо актуальна для тих, хто живе без підтримки родичів або вже не може самостійно обслуговувати себе в побуті. Майже 1000 гривень для когось у такому випадку стане справжнім рятувальним колом, тож варто подаватися, якщо ви відповідаєте критеріям.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про грошову допомогу для людей з інвалідністю: названо розмір виплат, які передбачені в 2025 році.

Також Politeka писала про нове підвищення тарифів на воду.

Крім того, Politeka розповідала, як українцям отримати виплати на догляд за пенсіонером.