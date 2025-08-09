В Харькове люди преклонного возраста, оставшиеся без поддержки и нуждающиеся в уходе, могут рассчитывать на дополнительную денежную помощь.

Денежная помощь в Харькове предусматривает существенное увеличение пенсии отдельной категории граждан, сообщает Politeka.

Денежная помощь в Харькове предоставляется в соответствии с законом "О государственной социальной поддержке лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью".

Вие позволяет тем, кому исполнилось 80 лет и кто живет в одиночестве, получить ежемесячную прибавку к пенсии. Это возможность повысить выплаты почти на тысячу гривен.

Такое финансовое усиление не назначается всем. Чтобы претендовать на средства, человек должен удовлетворять нескольким четким критериям. Она должна быть старше 80 лет, получать пенсию по возрасту, проживать самостоятельно и нуждаться в постоянном постороннем уходе.

Оформление денежной помощи в Харькове предусматривает подготовку пакета документов. Человеку следует подать заявление в соответствующий орган и приложить к нему паспорт, идентификационный код, документы, подтверждающие ухудшение состояния здоровья, а также справку из Пенсионного фонда, свидетельствующую об отсутствии других надбавок по уходу.

Размер выплаты в 2025 году определен как 40 процентов от действующего прожиточного минимума. На сегодняшний день эта сумма составляет 944 гривны. Для того чтобы получить средства, человек, подпадающий под определенные критерии, должен подать специальное заявление.

Данная возможность особенно актуальна для живущих без поддержки родственников или уже не может самостоятельно обслуживать себя в быту. Почти 1000 гривен для кого-то в таком случае станет настоящим спасательным кругом, так что стоит подаваться, если вы отвечаете критериям.

