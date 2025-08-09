Новий графік руху транспорту в Кривому Розі стосуватиметься лише обмежених часових відрізків та конкретних напрямків.

Новий графік руху транспорту в Кривому Розі запровадять на окремі дні серпня через технічні роботи на міській інфраструктурі, передає Politeka.

Як повідомляє управління преси виконкому міськради, 11 та 14 серпня 2025 року у вечірній час кілька тролейбусних маршрутів курсуватимуть за зміненою схемою.

У зв’язку з проведенням ремонтів на контактній мережі, з 23:00 до 00:00 години буде припинено рух тролейбусів №№ 1, 2, 3, 20, 21 на ділянці між площею 95 квартал і тролейбусним депо №2. Крім цього, для забезпечення в’їзду тролейбусів у депо, скоротять вечірні рейси маршрутів №№ 8, 11 та 23.

Окремо підкреслюється, що автобус загального користування №8 та тролейбус №24 продовжуватимуть обслуговування пасажирів за затвердженим розкладом.

Зміни тимчасові, але важливі для стабільної роботи електротранспорту й підвищення якості обслуговування. Громадян закликають уважно стежити за оновленнями та планувати маршрути заздалегідь із урахуванням нових обставин.

До слова, у місті також повідомляли про новий розклад для автобусного маршруту №302 «вул. Гірників - пл. Захисників України».

У повідомленні здеться, що зміни пов’язані з численними проханнями містян, які просили зробити перший ранковий рейс зручнішим. Тож тепер №302 вирушає раніше, аби пасажири, які поспішають на роботу чи навчання, могли дістатися у потрібне місце без поспіху.

Окрім цього, в облцентрі оновили розклад трамваїв. Зокрема, зміни торкнулися №2. Про це також повідомили в тій же спільноті.

