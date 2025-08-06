У Кривому Розі представили новий графік руху транспорту, зокрема тролейбуса №3, який працює в умовах комендантської години, повідомляє Politeka.

У спільноті «Транспорт Кривого Рогу» оприлюднили оновлений розклад тролейбуса №3 для вихідних і робочих днів.

Безоплатний комунальний транспорт міста продовжує курсувати, включаючи автобуси, тролейбуси, швидкісний та міський трамвай.

Маршрут проходить від площі Кільцева через станцію Рокувата, 16-ту міську лікарню, кільце 44-го кварталу, магазин «Ясень», мікрорайон О. Химиченка, 95-й квартал та вулицю Дніпропетровське шосе (Депо-2), і назад.

Перший рейс із вулиці Дніпропетровське шосе (Депо-2) у будні починається о 04:55, останній відправляється о 22:14. У вихідні перший тролейбус вирушає о 04:50, останній — о 21:40. З площі Кільцева перший рейс стартує о 05:39, останній — о 22:07 у будні, у вихідні — з 05:28 до 21:37.

Мешканців Кривого Рогу просять врахувати новий графік руху транспорту та, якщо потрібно, продумати альтернативні варіанти пересування містом.

До слова, у місті також повідомляли про новий розклад для автобусного маршруту №302 «вул. Гірників - пл. Захисників України».

У повідомленні здеться, що зміни пов’язані з численними проханнями містян, які просили зробити перший ранковий рейс зручнішим. Тож тепер №302 вирушає раніше, аби пасажири, які поспішають на роботу чи навчання, могли дістатися у потрібне місце без поспіху.

Окрім цього, є ще одна важлива зміна. У нашому облцентрі оновили розклад трамваїв. Зокрема, зміни торкнулися №2. Про це також повідомили в тій же спільноті.

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