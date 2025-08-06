В Кривом Роге представили новый график движения транспорта, в том числе троллейбуса №3, работающего в условиях комендантского часа, сообщает Politeka.

В сообществе "Транспорт Кривого Рога" обнародовали обновленное расписание троллейбуса №3 для выходных и рабочих дней.

Бесплатный коммунальный транспорт города продолжает курсировать, включая автобусы, троллейбусы, скоростной и городской трамвай.

Маршрут проходит от площади Кольцевой через станцию Рокувата, 16-ю городскую больницу, кольцо 44-го квартала, магазин «Ясень», микрорайон А. Химиченко, 95-й квартал и улицу Днепропетровское шоссе (Депо-2), и обратно.

Первый рейс с улицы Днепропетровское шоссе (Депо-2) по будням начинается в 04:55, последний отправляется в 22:14. В выходные первый троллейбус отправляется в 04:50, последний - в 21:40. С площади Кольцевой первый рейс стартует в 05:39, последний - в 22:07 по будням, по выходным - с 05:28 до 21:37.

Жителей Кривого Рога просят учесть новый график движения транспорта и, если нужно, продумать альтернативные варианты передвижения по городу.

К слову, в городе также сообщали о новом расписании для автобусного маршрута №302 «ул. Горняков – пл. Защитников Украины».

В сообщении говорится, что изменения связаны с многочисленными просьбами горожан, которые просили сделать первый утренний рейс более удобным. Теперь №302 отправляется раньше, чтобы пассажиры, которые спешат на работу или учебу, могли добраться в нужное место без спешки.

Кроме того, есть еще одно важное изменение. В нашем облцентре обновили расписание трамваев. В частности, изменения коснулись №2. Об этом также сообщили в том же сообществе.

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