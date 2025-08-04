Новий графік руху транспорту в Кривому Розі зачіпає один із популярних маршрутів, повідомляє Politeka.

Як інформують у місцевій тематичній спільноті в Telagram, жителям міста варто уважно перевірити час відправлення знайомого маршруту, адже віднедавна діє новий графік руху транспорту в Кривому Розі.

Так, у місті впроваджено новий графік руху транспорту в Кривому Розі і стосується він автобусного маршруту №302 «вул. Гірників - пл. Захисників України».

У повідомленні здеться, що зміни пов’язані з численними проханнями містян, які просили зробити перший ранковий рейс зручнішим. Тож тепер №302 вирушає раніше, аби пасажири, які поспішають на роботу чи навчання, могли дістатися у потрібне місце без поспіху.

У напрямку вулиці Гірників (Інгулець) оновлений розклад виглядає так. Від зупинки «174 квартал» автобус вирушає між 04:37 та 04:42. Далі на «пл. 95 квартал» прибуває у проміжку між 04:57 та 05:02. Зупинка «пр. Південний» у позначена часом з 05:21 до 05:26. На кінцевій «вул. Гірників (Інгулець)» автобус буде вже о 06:11.

У зворотному напрямку, тобто до площі Захисників України, він стартуватиме з «вул. Гірників (Інгулець)» між 06:20 та 06:29. До зупинки «пр. Південний» прибуває у проміжку між 07:13 та 07:19. На «ст. Кривий Ріг» між 07:28 та 07:33. На площі Захисників України автобус має бути о 07:53.

Окрім цього, є ще одна важлива зміна. У нашому облцентрі оновили розклад трамваїв. Зокрема, зміни торкнулися №2. Про це також повідомили в тій же спільноті.

№2 з’єднує площу Домнобудівників із вулицею Буковинською. Він проходить через важливі точки міста, серед яких площа Соборності, вулиця Вітчизни, Трамвайна арка, Українська та Ньотона.

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