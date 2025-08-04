Местным жителям следует знать о введении нового графика движения транспорта в Кривом Роге, так что рассказываем подробнее.

Новый график движения транспорта в Кривом Роге затрагивает один из самых популярных маршрутов, сообщает Politeka.

Как информируют в местном тематическом сообществе в Telagram, жителям города следует внимательно проверить время отправления знакомого маршрута, ведь недавно действует новый график движения транспорта в Кривом Роге.

Так, в городе внедрен новый график движения транспорта в Кривом Роге и касается он автобусного маршрута №302 «ул. Горняков – пл. Защитников Украины».

В сообщении говорится, что изменения связаны с многочисленными просьбами горожан, которые просили сделать первый утренний рейс более удобным. Теперь №302 отправляется раньше, чтобы пассажиры, которые спешат на работу или учебу, могли добраться в нужное место без спешки.

В направлении улицы Горняков (Ингулец) обновленное расписание выглядит так. От остановки «174 квартал» автобус отправляется между 04:37 и 04:42. Дали на «пл. 95 квартал» прибывает в промежутке между 04:57 и 05:02. Остановка "пр. Южный» у обозначена временем с 05:21 до 05:26. На конечной «ул. Горняков (Ингулец)» автобус будет уже в 06:11.

В обратном направлении, то есть к площади Защитников Украины, он будет стартовать с ул. Горняков (Ингулец)» между 06:20 и 06:29. До остановки "пр. Южный» прибывает в промежутке между 07:13 и 07:19. На «ст. Кривой Рог» между 07:28 и 07:33. На площади Защитников Украины автобус должен находиться в 07:53.

Кроме того, есть еще одно важное изменение. В нашем облцентре обновили расписание трамваев. В частности, изменения коснулись №2. Об этом также сообщили в том же сообществе.

№2 соединяет площадь Домстростроителей с улицей Буковинской. Он проходит через важные точки города, среди которых площадь Соборности, улица Отечества, Трамвайная арка, Украинская и Ньютона.

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