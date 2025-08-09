Новый график движения транспорта в Кривом Роге будет касаться только ограниченных временных отрезков и конкретных направлений.

Новый график движения транспорта в Кривом Роге будет введен на отдельные дни августа из-за технических работ на городской инфраструктуре, передает Politeka.

Как сообщает управление прессы исполкома горсовета, 11 и 14 августа 2025 года вечером несколько троллейбусных маршрутов будут курсировать по измененной схеме.

В связи с проведением ремонтов на контактной сети, с 23:00 до 00:00 часов будет прекращено движение троллейбусов №№ 1, 2, 3, 20, 21 на участке между площадью 95 квартал и троллейбусным депо №2. Кроме того, для обеспечения въезда троллейбусов в депо, сократят вечерние рейсы маршрутов №№ 8, 11 и 23.

Отдельно подчеркивается, что автобус общего пользования №8 и троллейбус №24 будут продолжать обслуживание пассажиров по утвержденному расписанию.

Изменения временные, но важные для стабильной работы электротранспорта и повышения качества обслуживания. Граждан призывают внимательно следить за обновлением и планировать маршруты заранее с учетом новых обстоятельств.

К слову, в городе также сообщали о новом расписании для автобусного маршрута №302 «ул. Горняков – пл. Защитников Украины».

В сообщении говорится, что изменения связаны с многочисленными просьбами горожан, которые просили сделать первый утренний рейс более удобным. Теперь №302 отправляется раньше, чтобы пассажиры, которые спешат на работу или учебу, могли добраться в нужное место без спешки.

Кроме того, в облцентре обновили расписание трамваев. В частности, изменения коснулись №2. Об этом также сообщили в том же сообществе.

