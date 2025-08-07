Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області може вдарити по гаманцях місцевих мешканців.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області стосується Юріївської громади Павлоградського району, повідомляє Politeka.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області ініціював місцевий постачальник, КП "Юріївські ЖКП". Підприємство подало офіційне повідомлення про намір змінити розцінки, посилаючись на чинні урядові постанови та законодавчі вимоги.

Зокрема, мова йде про централізоване водопостачання, водовідведення та управління побутовими відходами. Причинами названі зростання цін на енергоносії, зростання вартості матеріалів, а також необхідність актуалізувати витрати відповідно до обсягів надання ЖКП.

Власне, підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області зачепить усі категорії споживачів. Якщо говорити мовою цифр, то для населення вода може подорожчати майже на третину. Зараз один кубометр коштує 53.6, а планується встановлення ціни у 69 гривень 38 копійок.

Водовідведення теж стане дорожчим: з 164 гривень 77 копійок до 187.53. Бюджетні установи та підприємства також відчують зміну, адже розцінки зростуть і для них.

Найбільш різкий стрибок очікується у сфері поводження з побутовими відходами. Вартість вивезення сміття для мешканців може зрости майже вдвічі, з 35 до 67 гривень 86 копійок на одну людину в місяць. Ще більший стрибок стосується розміщення сміття на полігоні.

Замість звичних 65.82 за кубометр доведеться платити 174.93. Аналогічні розцінки торкнуться й бюджетних організацій та комерційних структур.

За словами керівництва підприємства, нова вартість базується на реальних витратах та розрахована відповідно до оновлених економічних показників.

