Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области может ударить по кошелькам местных жителей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области касается Юрьевской общины Павлоградского района, сообщает Politeka.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области инициировал местный поставщик КП "Юриевские ЖКУ". Предприятие предоставило официальное уведомление о намерении изменить расценки, ссылаясь на действующие правительственные постановления и законодательные требования.

В частности, речь идет о централизованном водоснабжении, водоотводе и управлении бытовыми отходами. Причинами названы рост цен на энергоносители, рост стоимости материалов, а также необходимость актуализировать затраты в соответствии с объемами предоставления ЖКУ.

Собственно, повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области коснется всех категорий потребителей. Если говорить на языке цифр, то для населения вода может подорожать почти на треть. Сейчас один кубометр стоит 53,6, а планируется установка цены в 69 гривен 38 копеек.

Водоотвод тоже станет дороже: со 164 гривен 77 копеек до 187.53. Бюджетные учреждения и предприятия также почувствуют изменение, ведь цены растут и для них.

Наиболее резкий скачок ожидается в сфере обращения с бытовыми отходами. Стоимость вывоза мусора для жителей может вырасти почти вдвое, с 35 до 67 гривен 86 копеек на одного человека в месяц. Еще больший скачок касается размещения мусора на полигоне.

Вместо привычных 65,82 за кубометр придется платить 174,93. Аналогичные цены коснутся и бюджетных организаций и коммерческих структур.

По словам руководства предприятия, новая стоимость базируется на реальных затратах и рассчитана в соответствии с обновленными экономическими показателями.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.

Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.