Новий графік руху поїздів з Харкова буде введено компанією-перевізником "Укрзалізниця" на популярних маршрутах, повідомляє Politeka.net.

Попередження опублікувала "Укрзалізниця" в своєму Телеграм-каналі.

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на залізничній інфраструктурі, найближчим часом очікуються тимчасові зміни у русі приміських поїздів. Зокрема, буде змінено відправлення та прибуття деяких рейсів, а також відкориговано графік на окремих ділянках маршруту. Ці заходи необхідні для забезпечення безпеки пасажирів та працівників залізниці через виконання технічних робіт.

Увага пасажирам, які планують подорожі, новий графік руху поїздів з Харкова виглядає наступним чином:

15 та 18 серпня 2025 року зміниться розклад приміського поїзда №7009 сполученням Харків-Пасажирський — Ворожба. Потяг вирушатиме о восьмій годині двадцять четвертій хвилині ранку, тобто з відхиленням від звичайного рейсу на дев’ятнадцять хвилин. У пункт призначення — місто Ворожба — поїзд прибуватиме о тринадцятій п’ятдесят п’ять, що на тридцять три хвилини пізніше від звичайного графіка.

У той же час 19 та 21 серпня 2025 року той самий рейс №7009 курсуватиме за звичним розкладом: відправлення з Харкова-Пасажирського о восьмій годині п’ять хвилин ранку. Проте на станції Криківка буде дещо змінено час стоянки — зупинка триватиме з 10:36 до 10:40. Прибуття до Ворожби відбудеться о 13:42.

Зворотний рейс №7010, що курсує у напрямку Ворожба — Харків-Пасажирський, також зазнає тимчасових змін. П’ятнадцятого, вісімнадцятого, дев’ятнадцятого та двадцять першого серпня поїзд вирушатиме о чотирнадцятій сорок шість, замість звичного часу — 13:47. Прибуття до Харкова-Пасажирського очікується о двадцятій годині десять хвилин, що на п’ятдесят дев’ять хвилин пізніше, ніж у звичайному розкладі.

Пасажирів закликають заздалегідь планувати подорожі з урахуванням нового графіку руху поїздів з Харкова, бути уважними до оновленого розкладу та перевіряти інформацію перед подорожжю.

Для того щоб дізнатися актуальний розклад приміських поїздів, рекомендуємо скористатися офіційним вебсайтом Південно-західної залізниці. На сайті можна швидко знайти потрібний рейс за номером або маршрутом, перейти до розділу "Зміни руху" та переглянути детальний оновлений графік.

