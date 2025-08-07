Новый график движения поездов из Харькова будет введен компанией-перевозчиком "Укрзализныця" на популярных маршрутах, сообщает Politeka.net.

Предупреждение опубликовала "Укрзализныця" в своем телеграмм-канале.

В связи с проведением ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре в ближайшее время ожидаются временные изменения в движении пригородных поездов. В частности, будет изменена отправка и прибытие некоторых рейсов, а также откорректирован рассписания на отдельных участках маршрута. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности пассажиров и работников железной дороги из-за выполнения технических работ.

Внимание пассажирам, планирующим путешествия, новый график движения поездов из Харькова выглядит следующим образом:

15 и 18 августа 2025 года изменится расписание пригородной электрички №7009 сообщением Харьков-Пассажирский – Ворожба. Он будет отправляться в восемь часов двадцать четвертой минуты утра, то есть с отклонением от обычного рейса на девятнадцать минут. В пункт назначения — город Ворожба — он будет прибывать в тринадцать пятьдесят пять, что на тридцать три минуты позже обычного рассписания.

В то же время 19 и 21 августа 2025 года тот же рейс №7009 будет курсировать по привычному расписанию: отправление из Харькова-Пассажирского в восемь часов пять минут утра. Однако на станции Криковка будет несколько изменено время стоянки - остановка продлится с 10:36 до 10:40. Прибытие в Ворожбу состоится в 13:42.

Обратный рейс №7010, курсирующий по направлению Ворожба — Харьков-Пассажирский, также претерпевает временные изменения. 15, восемнадцатого, девятнадцатого и двадцать первого августа экспресс будет отправляться в четырнадцать сорок шесть, вместо обычного времени - 13:47. Прибытие в Харьков-Пассажирский ожидается в двадцать десять минут, что на пятьдесят девять минут позже, чем в обычном расписании.

Пассажиров призывают заранее планировать путешествия с учетом нового графика движения поездов из Харькова, быть внимательными к обновленному расписанию и проверять информацию перед поездкой.

Для того чтобы узнать актуальное расписание пригородных поездов, рекомендуем воспользоваться официальным вебсайтом Юго-Западной железной дороги. На сайте можно быстро найти нужный рейс по номеру или маршруту, перейти в раздел "Изменения движения" и просмотреть подробный обновленный график.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Прогноз погоды на август в Харькове: какие сюрпризы подкинет последний месяц лета.

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: кому нужно обратиться в ПФУ, чтобы не потерять помощь.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове: украинцам рассказали, куда можно обратиться за помощью.